بسبب قانون ''زيرو ميكا''..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح بإقليم النواصر ضواحي مدينة الدار البيضاء، أخيرا، على مستوى دوار العمامرة، من توقيف شخصين كان يقومان، بنقل 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية بواسطة سيارة.

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد صالح بإقليم النواصر ضواحي مدينة الدار البيضاء، أخيرا، على مستوى دوار العمامرة، من توقيف شخصين كان يقومان، بنقل 490 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية بواسطة سيارة.



وحسب مصادر متطابقة فقد صرح الموقوفان بكون الكمية المحجوزة مصنعة بأحد المستودعات غير القانونية المتواجد بمنطقة الصخور السوداء بالدار البيضاء والذي يعمل على تصنيع وتخزين الأكياس البلاستيكية.



وأضافت المصادر ذاتها بان عناصر الدرك الملكي، انتقلت مرفوقة بعناصر الشرطة القضائية لعين السبع - الحي المحمدي، إلى المستودع المذكور، حيث تم ضبط وحجز آلتين لتصنيع البلاستيك الخام وآلتين أخريين لتصنيع الأكياس البلاستيكية و4 أطنان من المواد الأولية البلاستيكية و23 علبة تحتوي على ما قدره 690 كيلوغرام من الأكياس المصنعة من البلاستيك، بالإضافة إلى شاحنة من الحجم الصغير، كما تم توقيف مسير هذا المستودع وأربعة من العاملين به، الذين وضعوا بتعليمات من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء.