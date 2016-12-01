رشيد ''شو'' يستضيف ''بوبكر'' و زوجة ''العاطيس'' في ثالث حلقات ''رشيد شو'' ﻿

أنهى فريق برنامج ''رشيد شو'' و الذي تبثه القناة الثانية ''دوزيم'' كل جمعة , ليلة أمس الأحد تصوير الحلقة الثالثة من الموسم الرابع للبرنامج و الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على القناة.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أنهى فريق برنامج "رشيد شو" و الذي تبثه القناة الثانية "دوزيم" كل جمعة , ليلة أمس الأحد تصوير الحلقة الثالثة من الموسم الرابع للبرنامج و الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على القناة.



و نشر منشط البرنامج "رشيد العلالي" شريطا مباشرا بتقنية "اللايف" دقائق قبل تصوير حلقة برنامجه التي استضاف من خلالها الفنان "رفيق بوبكر" و الفنانة الكوميدية "فدوى طالب" أو "زوجة العاطيس" كما يحلو للبعض تسميتها , و التي خلقت مؤخرا ضجة من خلال تقديمها لكبسولات كوميدية تحدثت عن عدد من "طابوهات" مجتمعنا المغربي.



الحلقة الجديدة من برنامج "رشيد شو" من المرتقب أن تكون حلقة استثنائية جريئة بحكم أن ضيوف "العلالي" من الفنانين المدافعين عن المواضيع الساخنة في السينما المغربية و المتعاطفين مع موضوع الحريات الشخصية للأفراد بالمغرب.



و كان برنامج رشيد شو في موسمه الرابع بديكوره الجديد قد غير عدد من فقراته و فريق عمله من أجل نفخ روح جديدة في البرنامج و الذي استضاف في حلقتيه الأولى صاحب "البندير الكلاص" عثمان مولين و نجم أغنية الراب "مسلم" مرفوقين بنجمي الكوميديا "باسو" و "جواج"