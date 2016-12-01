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بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 15:28 بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة | حوادث و حقوق
بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة
بعد أشهر على واقعة غريبة سجلت بفرنسا بعدما تعرض مُسن لبتر عضوه الذكري بعد ممارسته الجنس مع زجاجة فارغة ، كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الإثنين أن الرجل المسن فارق الحياة بعدما دخل في غيبوبة عقب بتر

شوف تيفي

بعد أشهر على واقعة غريبة سجلت بفرنسا بعدما تعرض مُسن لبتر عضوه الذكري بعد ممارسته الجنس مع زجاجة فارغة ، كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الإثنين أن الرجل المسن فارق الحياة بعدما دخل في غيبوبة عقب بتر عضوه الذكري.

و كان الرجل الفرنسي الذي يبلغ 50 سنة، دخل في غيبوبة بسبب أعراض العملية التي لم يتحملها جسمه حيث صرح الطبيب الذي أشرف على العملية أن هذه الحالة نادرة لكنها ليست الأولى، مفسرا الواقعة بأن المريض كان يحاول إرضاء نفسه جنسياً بشكل ذاتي حيث قرر ممارسة الجنس مع زجاجة ذات رقبة ضيقة ومع إصراره على تلك الممارسة انتفخت الأوعية الدموية واحتبس عضوه بداخل الزجاجة وتورم حتى أصبح أسود اللون نتيجة تجلط الدماء.

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شوف تيفي المغرب مسن مارس الجنس زجاجة

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