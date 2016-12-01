 ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش ﻿
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بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 15:24 ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش | ثقافة و فنون
ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش
كشف المخرج المغربي ادريس شويكة أن عهد نورالدين الصايل كانت السينما المغربية مزدهرة، وكان عدد الأفلام التي يتم إنتاجها في السنة أكثر بكثير مما ينتج الآن، مشيرا إلى أن الصايل من عشاق السينما الكبار

شوف تيفي

كشف المخرج المغربي ادريس شويكة أن عهد نورالدين الصايل كانت السينما المغربية مزدهرة، وكان عدد الأفلام التي يتم إنتاجها في السنة أكثر بكثير مما ينتج الآن، مشيرا إلى أن الصايل من عشاق السينما الكبار ومن العلما الحقيقيين ديالها، ويكن احتراما كبيرا للسينمائيين.

وأضاف أن مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي عكس الصايل حيث لا يكن أي حب للمخرجين السينمائيين ، وأنه السبب في تنفير مجموعة من المخرجين المغاربة.

وأشار شويكة أن التلفزيون المغربي وقف المساهمة في إنتاج الأفلام السينمائية وخا كاينة في دفتر التحملات.

التصريح الناري لشويكة طال المركز السينمائي المغربي حيث قال أن صارم الفاسي الفهري ماشي من عشاق السينما، فهو يملك فقط شركة لكراء لوازم التصوير، وأن عدم مشاركة أي فيلم مغربي في مهرجان مراكش راجع بالأساس إلى هذه الأسباب، وأن الدورات القادمة لن تعرف مشاركة أي فيلم سينمائي في مهرجان من حجم مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

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ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش

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