ميدي 1 تعاكس التوجه الرسمي وتنتقد نيجيريا تزامنا والزيارة التاريخية للملك محمد السادس ﻿

في الوقت الذي تسعى الدبلوماسية الملكية لإعادة بناء علاقات متميزة مع دولة نيجيريا لتغيير موقفها إتجاه قضية الصحراء المغربية، فاجأت المجلة الإخبارية ''أفريك إنفيست'' المتخصصة في الأنشطة الإقتصادية

شوف تيفي



في الوقت الذي تسعى الدبلوماسية الملكية لإعادة بناء علاقات متميزة مع دولة نيجيريا لتغيير موقفها إتجاه قضية الصحراء المغربية، فاجأت المجلة الإخبارية "أفريك إنفيست" المتخصصة في الأنشطة الإقتصادية للقارة الإفريقية التي تبثها إذاعة "ميدي1" خبرا ينتقد الإقتصاد النيجري.

ووصفت مجلة "أفريك إنفيست" حسب مصادر إعلامية في آخر عدد لها، أن نيجيريا وإقتصادها "غارق في الفساد وسوء التدبير بسبب النظام السياسي الحاكم، مشددة على أن الاعتماد بشكل كلي على النفط أدى بالاقتصاد النيجيري إلى الهاوية".

وتأتي الإنتقادات اللاذعة، لدولة نيجيريا ونظامها السياسي، تزامنا والزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك محمد السادس رفقة وفد إقتصادي وسياسي هام، حيث تم التوقيع على عدة إتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين، من بينها خط أنابيب الغاز الذي سيمر عبر مجموعة من الدول الإفريقية وصولا إلى المغرب.

واختتمت المجلة برنامجها باستضافة محلل جزائري، إعتبر أن الزيارة الملكية لنيجيريا تأتي لفك عقدة التحالف الثلاثي أو مايطلق عليه "بالطوق الآمن للبوليساريو" الذي يتشكل من ثلاث دول وهي جنوب إفريقيا ونيجريا والجزائر.