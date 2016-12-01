عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

شهدت أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها لص يحمل سيفا، اعترض سبيل شاب يحمل حقيبة رياضية به مال، وحاول سرقته موجها له مجموعة من الطعنات الخطيرة خاصة على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"

شهدت أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها لص يحمل سيفا، اعترض سبيل شاب يحمل حقيبة رياضية به مال، وحاول سرقته موجها له مجموعة من الطعنات الخطيرة خاصة على مستوى الرأس.

وأظهر هذا الفيديو المروع والصادم، الذي التقطت تفاصيلها كاميرا مثبتة داخل سيارة، مقاومة الشاب لهذا اللص الذي قام وبدون رحمة بشرملة الشاب، من خلال توجيه العديد من الطعنات له بمناطق مختلفة بجسده، قبل أن يتدخل مجموعة من المارة بعد تعالي أصوات الاستغاثة التي أطلقها الضحية.

ويظهر هذا الفيديو الخطير، أن اللص الذي فر من عين المكان، كان رفقة شريك له على متن دراجة نارية من نوع "سونطروا".