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الصين تنتصر للشرعية وتطرد ''البوليساريو'' في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 13:57 الصين تنتصر للشرعية وتطرد البوليساريو في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا | بوليتيك
الصين تنتصر للشرعية وتطرد ''البوليساريو'' في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا
تلقت البوليساريو ضربة موجعة في إحدى قواعدها الرئيسية بقارة إفريقيا، حيث قررت الصين يوم الأحد إقصاء الجبهة الإنفصالية من القمة الصينية الإفريقية المنعقدة بقلب العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبورغ

شوف تيفي

تلقت البوليساريو ضربة موجعة في إحدى قواعدها الرئيسية بقارة إفريقيا، حيث قررت الصين يوم الأحد إقصاء الجبهة الإنفصالية من القمة الصينية الإفريقية المنعقدة بقلب العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبورغ المعروفة بإعترافها لما يسمى "بالجمهورية الصحراوية".

وكشفت مصادر إعلامية محلية، عن إشتراط الصين إبعاد الكيانات الوهمية عن الاجتماعات، في إشارة واضحة للجمهورية الوهمية التي تحتضنها الجزائر، حيث سمح فقط للدول التي تحظى بإعتراف الأمم المتحدة الحضور للقمة ما دفع بممثلي البوليساريو إلى الإنسحاب رغم محاولات حليفيها الجزائر وجنوب إفريقيا التدخل لكن دون جدوى.

وحسب ذات المصادر، غاب ممثلو الكيان الوهمي عن اجتماع رؤساء الوفود لقمة افريقيا-الصين التي يمثل فيها الملك محمد السادس وزير الخارجية ‘صلاح الدين مزوار’، حيث خلق قرار الصين صدمة وإحراج كبيرين لجنوب إفريقيا والجزائر.

ويأتي قرار الصين المفاجئ والهام في مسار القضية الوطنية على الساحة الإفريقية، بعد الزيارة التاريخية الملك محمد السادس للصين منتصف العام الجاري، حيث نتج عنها دعمٌ للصين لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية، متعهدة بموقف محايد.

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