خطير.. سوق كامل تْبَع شفار في كازا وها شنو وقع ليه ﻿

شهد سوق شعبي بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عشية أمس الأحد ، مطاردة خطيرة للص، تورط في سرقة هاتف شاب كان يتجول بهذا السوق.

"شوف تيفي"



شهد سوق شعبي بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، عشية أمس الأحد ، مطاردة خطيرة للص، تورط في سرقة هاتف شاب كان يتجول بهذا السوق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن اللص اعترض سبيل ضحيته وهدده بواسطة سكين من الحجم الكبير قبل أن يسرق هاتفه النقال، موضحا بأن الضحية بدء بالصراخ ما جعل المتواجدين بالسوق يقومون بمطاردة اللص من أجل إيقافه والانتقام للضحية.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللص، دخل إلى أحد المنازل واحتمى داخله، ما جعل المواطنين الذين حاصروه يبلغون مصالح الدرك الملكي التي حلت على الفور وقامت باعتقاله ووضعت تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.