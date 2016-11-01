بالفيديو: ''شوف تيفي'' ضمن قائمة المرشحين لـ''شخصية سنة 2016'' على إذاعة أصوات ﻿

خصصت إذاعة ''أصوات''، على امتداد شهر دجنبر الجاري، حيزا أثيريا مهما لاختيار ''شخصية سنة 2016''، من خلال تفاعل المستمعين لبرامجها ومشاركة رواد الشبكة العنكبوتية. وذلك عبر التصويت مباشرة على موقعها

شوف تيفي



خصصت إذاعة "أصوات"، على امتداد شهر دجنبر الجاري، حيزا أثيريا مهما لاختيار "شخصية سنة 2016"، من خلال تفاعل المستمعين لبرامجها ومشاركة رواد الشبكة العنكبوتية. وذلك عبر التصويت مباشرة على موقعها بالأنترنيت، أو عبر بعث رسالة (sms) تحمل رقما محددا للشخصية المختارة.

ووضعت الإذاعة قائمة بأسماء الشخصيات المختارة، لتنتقي موقع "شوف تيفي"باعتباره أول تلفزة إلكترونية في المغرب ضمن هذه القائمة، حتى يكون بإمكان المعجبين بها التصويت عليها خلال الشهر الجاري.

ويصوت المشاركون على شخصيات اختارتها إذاعة "أصوات" لتكون شخصية السنة، تشتغل أساسا في الحقل السياسي والاقتصادي والفني والجمعوي... إلى جانب موقع إلكتروني بصم على التميز خلال سنة 2016.. حيث يوجد بالإضافة إلى موقع "شوف تيفي" الذي تجاوزت صفحته بالفايسبوك عتبة 10 ملايين معجب واحتلاله صدارة المشهد الإعلامي الالكتروني، كل من موقع "اليوم 24" وموقع "le desk".

هذا وتضم القائمة شخصيتين سياسيتين، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران،وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، إلى جانب شخصيتين اقتصاديتين، مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورجل الاقتصاد المغربي، العصامي الراحل ميلود الشعبي. كما تضم القائمة في صفة الفن الكوميدي جاد المالح والفنان ياسين أحجام، إلى جانب المنتخب البارالمبي ووليد الركراكي في صنف الرياضة. إضافة إلى مؤسسة الأمن الوطني في صنف "مؤسسات وطنية". أما في خانة المجتمع المدني، فتضم اللائحة الفاعلة الجمعوية نوال قاسم والائتلاف المغربي للعدالة المناخية.

هذا ووضعت "إذاعة أصوات" شريطا تعريفيا بموقع قناة "شوف تيفي" الإلكترونية، يتحدث عن مزاياه وريادته للمشهد الإعلامي الالكتروني، وكيف أصبح رقما صعبا في معادلة الإعلام الوطني..

هكذا يمكن للمعجبين بموقع قناة "شوف تيفي" الذين يرون أنه يستحق عن جذارة قطف لقب "شخصية سنة 2016" في الإعلام الإلكتروني المغربي، التصويت لفائدته، من خلال بعث الرقم 12 عبر SMS إلى الرقم 5590، أو التصويت عبر الرابط التالي: https://goo.gl/4nwzDg