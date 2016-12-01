 سقوط طائرة إسبانية..وهذا هو عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب قانون زيرو ميكا..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بسبب قانون ''زيرو ميكا''..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس

رشيد شو يستضيف بوبكر و زوجة العاطيس في ثالث حلقات رشيد شو | ثقافة و فنون

رشيد ''شو'' يستضيف ''بوبكر'' و زوجة ''العاطيس'' في ثالث حلقات ''رشيد شو''

بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة | حوادث و حقوق

بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش | ثقافة و فنون

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش

ميدي 1 تعاكس التوجه الرسمي وتنتقد نيجيريا تزامنا والزيارة التاريخية للملك محمد السادس | بوليتيك

ميدي 1 تعاكس التوجه الرسمي وتنتقد نيجيريا تزامنا والزيارة التاريخية للملك محمد السادس

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في

الصين تنتصر للشرعية وتطرد البوليساريو في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا | بوليتيك

الصين تنتصر للشرعية وتطرد ''البوليساريو'' في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا

خطير.. سوق كامل تْبَع شفار في كازا وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير.. سوق كامل تْبَع شفار في كازا وها شنو وقع ليه

بالفيديو: شوف تيفي ضمن قائمة المرشحين لـشخصية سنة 2016 على إذاعة أصوات | صحافة

بالفيديو: ''شوف تيفي'' ضمن قائمة المرشحين لـ''شخصية سنة 2016'' على إذاعة أصوات

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

سقوط طائرة إسبانية..وهذا هو عدد القتلى

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 13:22 سقوط طائرة إسبانية..وهذا هو عدد القتلى | دولي
سقوط طائرة إسبانية..وهذا هو عدد القتلى
لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام نقلا عن ما ذكرته مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا.

"شوف تيفي"

 لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام نقلا عن ما ذكرته مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص بينهم طفلين كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي أقلعت من مدرج كواترو فيينتوس في مدريد في اتجاه البرتغال، دون تحديد جنسية الضحايا.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذا الحادث لا زالت غير معروفة، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات سقوط الطائرة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طائرة إسبانيا طائرة صغيرة قتلى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو | دولي

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو

عاجل.. روسيا تعلن قتلها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل.. روسيا تعلن قتلها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية

عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎

نسولو الناس: واش تقبل تزوج بامرأة معندهاش البكارة؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: واش تقبل تزوج بامرأة معندهاش البكارة؟

صادم :خويا داتو مغربية للسعودية باش يخدم و تْكَرفصات عليه و دابا عايش غير فالزنقة بعدما دخلاتو الحبس (فيديو) | حالة خاصة

صادم :خويا داتو مغربية للسعودية باش يخدم و تْكَرفصات عليه و دابا عايش غير فالزنقة بعدما دخلاتو الحبس (فيديو)

بالفيديو.. وزير خارجية نيجيريا يتحدث عن نقل الغاز نحو المغرب و أوروبا | قنوات أخرى

بالفيديو.. وزير خارجية نيجيريا يتحدث عن نقل الغاز نحو المغرب و أوروبا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بسبب قانون زيرو ميكا..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

بسبب قانون ''زيرو ميكا''..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس

رشيد شو يستضيف بوبكر و زوجة العاطيس في ثالث حلقات رشيد شو | ثقافة و فنون

رشيد ''شو'' يستضيف ''بوبكر'' و زوجة ''العاطيس'' في ثالث حلقات ''رشيد شو''

بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة | حوادث و حقوق

بعد شهر..هذا هو مصير المسن الذي بتر جهازه التناسلي بعدما مارس الجنس مع زجاجة فارغة

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش | ثقافة و فنون

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.