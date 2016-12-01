سقوط طائرة إسبانية..وهذا هو عدد القتلى ﻿

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام نقلا عن ما ذكرته مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا.

"شوف تيفي"

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة خاصة أمس الأحد قرب بلدة سيغيريا بطليطلة (وسط إسبانيا)، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام نقلا عن ما ذكرته مصادر من مصالح الاغاثة بجهة كاستيا لامانشا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص بينهم طفلين كانوا على متن الطائرة الصغيرة التي أقلعت من مدرج كواترو فيينتوس في مدريد في اتجاه البرتغال، دون تحديد جنسية الضحايا.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذا الحادث لا زالت غير معروفة، مشيرة إلى أن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات سقوط الطائرة.