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عصابة تنصب وتسرق المواطنين بمكناس باستخدام موقع إلكتروني معروف في بيع الهواتف..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 13:21 عصابة تنصب وتسرق المواطنين بمكناس باستخدام موقع إلكتروني معروف في بيع الهواتف..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عصابة تنصب وتسرق المواطنين بمكناس باستخدام موقع إلكتروني معروف في بيع الهواتف..وهذه هي التفاصيل
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من شخصين كانت تنشط في مجال النصب والسرقة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من شخصين كانت تنشط في مجال النصب والسرقة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وحسب مصادر أمنية، فإن الشخصين المذكورين وهما شاب وشابة ( 19 سنة ) و ( 21 سنة ) كانا يبحثان عن ضحاياهما من بين ناشري إعلانات بيع الهواتف النقالة بالمواقع الإلكترونية المخصصة مع الحرص على أن تكون الهواتف المعروضة للبيع ذات قيمة مالية كبيرة قبل أن يعمدا إلى النصب على الضحايا لسرقتها.

وأوضحت نفس المصادر أن المشتبه بهما كانا يبدآن بالاتصال بالضحية عن طريق الفتاة التي تضرب موعدا مع الراغب في بيع هاتفه لتستعمل التحايل والتدليس للاحتفاظ بالهاتف بحوزتها لمدة من الوقت بغرض تفحصه قبل أن تلوذ بعد ذلك بالفرار على متن دراجة نارية يعدها شريكها الذي يكون بالجوار منتظرا لحظة التدخل.

وأشارت إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهما بعد أبحاث ميدانية دقيقة ومسترسلة خاصة بعد تكرر هذه الحوادث وارتفاع عدد ضحاياها وبالتالي اعتقالهما حيث حجزت بحوزتهما مبالغ مالية تم تحصيلها من بيع المسروقات إضافة إلى عدد من الهواتف النقالة الثمينة التي كانا لم يقوما بتصريفها بعد.

وقد تم تقديم المعنيين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس التي قررت الاحتفاظ بهما في إطار الاعتقال الاحتياطي لتقديمهما أمام أنظار العد

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