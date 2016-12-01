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أخنوش يعين نائبا برلمانيا مديرا عاما لمقر حزب التجمع الوطني للأحرار

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 13:16 أخنوش يعين نائبا برلمانيا مديرا عاما لمقر حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك
أخنوش يعين نائبا برلمانيا مديرا عاما لمقر حزب التجمع الوطني للأحرار
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عين الملتحق الجديد بمجلس النواب عن لائحة الشباب ''مصطفى بايتاس'' مشرفا ومديرا عاما للمقر المركزي لحزب الحمامة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، عين الملتحق الجديد بمجلس النواب عن لائحة الشباب "مصطفى بايتاس" مشرفا ومديرا عاما للمقر المركزي لحزب الحمامة.

وحسب مصادر مطلعة، فالمدير الجديد لمقر حزب التجمع الوطني للأحرار "مصطفى بايتاس" تجمعه علاقة قوية بالرئيس عزيز اخنوش، حيث ينحدر المدير الجديد من منطقة سيدي افني بجهة كلميم و هو خريج السلك العالي في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة.

وأوضحت ذات المصادر، أن أخنوش كلف لجنة داخل الحزب لمعرفة الحالة التنظيمية والهياكل الإدارية للحزب في جميع الجهات والأقاليم، في إنتظار زيارتها خلال جولة ثانية ستقوده لجميع المقرات الجهوية للحزب، مباشرة بعد عودته من إفريقيا.

من جهة ثانية، يعتبر القيمون على حزب التجمع الوطني للأحرار، أن "هذا التعيين الذي أقدم عليه أخنوش، إشارة هامة لانفتاح الحزب على أطر شابة و منتمية لمناطق بعيدة و على الرغبة في تأكيد اندماج كل الفعاليات الحزبية التجمعية في مسار البناء المؤسساتي للحزب".

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