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بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 13:08 وأخيرا...الأساتذة المتدربون يعودون لأقسامهم في إنتظار تشكيل الحكومة للحصول على تكليفات رسمية | بوليتيك
وأخيرا...الأساتذة المتدربون يعودون لأقسامهم في إنتظار تشكيل الحكومة للحصول على تكليفات رسمية
دعت لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب كافة الأعضاء الالتحاق بالأقسام إبتداءا من اليوم الاثنين 05 دجنبر 2016م، بعد توصلهم إلى إتفاق بعد الإجتماع المنعقد على مدى يومين

شوف تيفي 

دعت لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب كافة الأعضاء الالتحاق بالأقسام إبتداءا من اليوم الاثنين 05 دجنبر 2016م، بعد توصلهم إلى إتفاق بعد الإجتماع المنعقد على مدى يومين بحضور لجنة المتابعة بمقر عمالة الرباط.

وحسب إخبار أصدرته لجنة الإعلام لتنسيقية الأساتذة المتدربين، والموجه إلى كافة المضربين، أن "الالتحاق بالأقسام سيَبتدئُ من اليوم، تزامنا مع توصل الأساتذة والأستاذات عبر مُدراء المؤسسات التعليمية بتكليفاتٍ من المديريات الإقليمية تهمّ شهر دجنبر بأكمله، في انتظار الحصول على تعييناتٍ رسمية في شهر يناير”.

وكشفت مصادر حضرت الإجتماع الأخير، أنه بعد ثلاث جلسات متوالية للجنة المتابعة أيام 30 نونبر، 1 و3 دجنبر 2016 بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة ممثلاً للحكومة، وممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وكذا حضور ممثلي النقابات الست والمبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين، وبعد نقاشات مستفيضة طيلة هذه الأيام وبعد الرجوع إلى المجلس الوطني وبثه في كل هذه المخرجات، وحسمه بالموافقة، تم الاتفاق على الإلتزام التام لكل موقعي بنود محضري 13 و21 أبريل، بتوظيف الفوج كاملاً دفعة واحدة.

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