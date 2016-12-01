خطير..حضيو راسكم.. مشعوذ لابس ''كوستيم'' كينصب بالسماوي وها شنو دار في برشيد+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عائلة بمدينة برشيد، تعرضت يوم الجمعة المنصرم، لعملية نصب واحتيال نفذها شخص استخدم طريقة السماوي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن عائلة بمدينة برشيد، تعرضت يوم الجمعة المنصرم، لعملية نصب واحتيال نفذها شخص استخدم طريقة السماوي.

وقال أحد أفراد العائلة المتضررة في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إن هذا النصاب حل بمنزله الذي كانت تتواجد به أم زوجته، حيث أوهم هذه الأخيرة بأنه على معرفة به وقد حل بالمنزل لأخذ الحاسوب لإصلاحه عقب تسلمه مبلغ 500 درهم مقابل قيامه بهذه المهمة.

وأضاف ذات المتحدث بأنه وزوجته كانا غائبين لحظة الواقعة على المنزل وهو الأمر الذي استغله المعني بالأمر، حيث طلب من أم زوجته مده بالحاسوب وكيس ليضعه فيه ، قبل أن ينصرف من المكان بهدوء تام.

وأوضح الضحية بأن المسروقات هي عبارة عن " hp i7 + disqu dur externe"، وقد تقدم بشكاية للمصالح الأمنية معززة بشريط فيديو يوثق هوية وشكل هذا النصاب الذي كان يرتدي خلال تنفيذ عمليته لباسا أنيقا عبارة عن بذلة سوداء وربطة عنق.