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''البيجيدي'' يحتفل بعودة والد ''محسن فكري'' لإجتماع الأجهزة التنظيمية للحزب بالحسيمة

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 12:52 البيجيدي يحتفل بعودة والد محسن فكري لإجتماع الأجهزة التنظيمية للحزب بالحسيمة | بوليتيك
''البيجيدي'' يحتفل بعودة والد ''محسن فكري'' لإجتماع الأجهزة التنظيمية للحزب بالحسيمة
كشف الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، عن عودة والد ''محسن فكري'' إلى الحضور لأشغال الأجهزة التنظيمية للمجلس الإقليمي للحزب بمدينة الحسيمة، بعد حادثة وفاة إبنه داخل شاحنة لنقل النفايات.

شوف تيفي

كشف الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، عن عودة والد "محسن فكري" إلى الحضور لأشغال الأجهزة التنظيمية للمجلس الإقليمي للحزب بمدينة الحسيمة، بعد حادثة وفاة إبنه داخل شاحنة لنقل النفايات.

وحسب الموقع الرسمي "للبيجدي"، أضفى حضور "علي فكري"، والد الشهيد "محسن فكري"، لأشغال المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، الذي هو عضو منتخب فيه، جوا خاصا على اللقاء، بحيث عبَّر الجميع عن ابتهاجهم من حضور الرجل الذي يحبه كل مناضلي الحزب بالمنطقة، بل كل أبناء الشعب المغربي.

وأفاد ذات الموقع أن المجلس الذي انعقد يوم الأحد 04 دجنبر بمقر الحزب بالحسيمة تحت شعار "العمل السياسي: رسالة، إلتزام، أمانة ومسؤولية"، قد صوت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وكذا على مشروعي البرنامج السنوي والميزانية لسنة 2017.

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البيجدي العدالة محسن فكري الإجتماع شوف تيفي

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