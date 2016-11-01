سار للمغاربة.. خدمة آنية للتبليغ عن المُتغيبين في الإدارات العمومية ﻿

تحت شعار'' لنحارب جميعاً التغيب غير المشروع عن العمل''،حيّنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،موقعها الإلكتروني www.stopabsence.ma الذي خصصته للمواطنين من أجل التبليغ عن غياب الموظفين أثناء أوقات

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تحت شعار" لنحارب جميعاً التغيب غير المشروع عن العمل"،حيّنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،موقعها الإلكتروني www.stopabsence.ma الذي خصصته للمواطنين من أجل التبليغ عن غياب الموظفين أثناء أوقات عملهم.

الموقع الإلكتروني مفتوح أمام الجميع ، ويتضمن استمارة يجب على المبلغ تعبئتها وتشمل معلومات حول الموظف المبلغ عنه، وتحمل هذه الاستمارة بيانات عن الاسم الكامل، والمنصب أو الوظيفة، ورقم التأجير، والإدارة المعنية، والإقليم الذي ينتمي إليه الموظف، وتاريخ تغيبه، كما أن للمبلغ الحق في الاختيار ما بين الكشف عن هويته أو إخفائها.

و كانت الوزارة قد أطلقت الموقع الإلكتروني الذي يتميز بخدمة التبليغ الآنية، فعند تأكد المواطن من تغيب الموظف عن المكتب، دون تبرير مسبق، يمكنه الإبلاغ على الفور حيث ستكون الوزارة رهن الإشارة، للاستجابة على الفور للتبليغ.

وتسعى هذه الخدمة إلى ضبط عمل الموظفين وأداء واجباتهم المهنية إزاء المواطنين، بمنأى عن التماطل والتغيبات غير المبررة، التي يتحمل تبعاتها المواطن ويؤثر على تلبية احتياجاتهم، وفقاً لموقع "أحداث أنفو" المغربي.