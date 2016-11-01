 خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور | حوادث و حقوق

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو | دولي

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل بنانة بحضور الملك محمد السادس | منوعات

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''بنانة'' بحضور الملك محمد السادس

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة الزوهرية بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة | حوادث و حقوق

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش | بوليتيك

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه | مجتمع

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 12:26 خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور | حوادث و حقوق
خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور
اضطر رجل شرطة، بمدينة سيدي بنور ضواحي مدنية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى إشهار سلاحه الوظيفي للدفاع عن نفسه، بعد أن حاول مجرم خطير توجيه طعنات له بواسطة سيف.

"شوف تيفي"

اضطر رجل شرطة، بمدينة سيدي بنور ضواحي مدنية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى إشهار سلاحه الوظيفي للدفاع عن نفسه، بعد أن حاول مجرم خطير توجيه طعنات له بواسطة سيف.

وحسب مصادر محلية فإن رجل الأمن، وجد المعني بالأمر متلبسا بمحاولة سرقة دراجة نارية بالقوة من شخص كان يقودها بأحد الشوارع الكبرى لمدينة سيدي بنور، ما دفع برجل الشرطة إلى مطاردة اللص وشركائه الذين فروا إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن اللص الذي كان يتزعم أفراد العصابة، رفض الامتثال لأوامر رجل الأمن، الذي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي وإيقاف "المشرمل" الذي كان في حالة هستيرية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيدي بنور السلاح الوظيفي الجديدة طعنات اللص سيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة الزوهرية بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة | حوادث و حقوق

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان

شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مقاطع صادمة التقطتها كاميرات المراقبة حول العالم- نساء في حالة سرقة | زووم
منذ 2 ساعات

مقاطع صادمة التقطتها كاميرات المراقبة حول العالم- نساء في حالة سرقة

بالفيديو.. عملية القاء القبض على لص كان يحاول سرقة محل لبيع الهواتف النقالة | زووم

بالفيديو.. عملية القاء القبض على لص كان يحاول سرقة محل لبيع الهواتف النقالة

بالفيديو.. حريق ضخم بفندق باكستاني | قنوات أخرى

بالفيديو.. حريق ضخم بفندق باكستاني

بالفيديو.. 7979.. مبادرة لعلاج السرطان بالسودان | قنوات أخرى

بالفيديو.. 7979.. مبادرة لعلاج السرطان بالسودان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو | دولي

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.