خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور ﻿

اضطر رجل شرطة، بمدينة سيدي بنور ضواحي مدنية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى إشهار سلاحه الوظيفي للدفاع عن نفسه، بعد أن حاول مجرم خطير توجيه طعنات له بواسطة سيف.

"شوف تيفي"

اضطر رجل شرطة، بمدينة سيدي بنور ضواحي مدنية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى إشهار سلاحه الوظيفي للدفاع عن نفسه، بعد أن حاول مجرم خطير توجيه طعنات له بواسطة سيف.

وحسب مصادر محلية فإن رجل الأمن، وجد المعني بالأمر متلبسا بمحاولة سرقة دراجة نارية بالقوة من شخص كان يقودها بأحد الشوارع الكبرى لمدينة سيدي بنور، ما دفع برجل الشرطة إلى مطاردة اللص وشركائه الذين فروا إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن اللص الذي كان يتزعم أفراد العصابة، رفض الامتثال لأوامر رجل الأمن، الذي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي وإيقاف "المشرمل" الذي كان في حالة هستيرية.