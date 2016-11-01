هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض ﻿

أحالت عناصر الشرطة بمفوضية الشرطة ببوزنيقة صباح الثلاثاء الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصابة إجرامية يتزعمها شاب في عقده الثاني من ذوي السوابق مبحوث عنه

"شوف تيفي"

أحالت عناصر الشرطة بمفوضية الشرطة ببوزنيقة صباح الثلاثاء الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصابة إجرامية يتزعمها شاب في عقده الثاني من ذوي السوابق مبحوث عنه بموجب 5 مذكرات بحث وطنية، رفقة امرأة متزوجة من أجل التهديد بالقتل، وحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة،والعصيان وعدم الامتثال، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والخيانة الزوجية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن مصادرها وصفت إيقاف المتهم الذي شكل خطرا على سكان بوزنيقة وعناصر الأمن بها بالصيد الثمين بعد تشديد الخناق عليه بمنزله بعد أن ضبط في حالة تلبس بالفساد مع امرأة متزوجة، سبق أن قدم زوجها شكاية للأمن يتهم زوجته بالخيانة الزوجية مشيرة إلى أن الموقوف ذو بنية جسمانية قوية أبدى مقاومة شرسة لعناصر الشرطة بواسطة سكينين من الحجم الكبير، أصاب بهما شرطيا على يده، قبل أن تنجح في إيقافه.

وفي ألتفاصيل أوردت المصادر أن بوزنيقة، عرفت في الآونة الأخيرة لمجموعة من السرقات الموصوفة المقرونة بالتهديد بالسلاح الأبيض خصوصا على مستوى الحي الصناعي بالمدينة، ما جعل الشكايات تتقاطر على مصالح الأمن بالمدينة منهم من تعرف على المتهم ومنهم من تمكن من تحديد أوصافه، لتعمل مصالح الضابطة القضائية على تجنيد على فرق أمنية جابت كل أحياء شوارع المدينة بحثا عنه من دون جدوى.