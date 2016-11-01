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صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 12:08 صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي
صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة
توقع موقع إخباري بريطاني متخصص إنهيار النظام الجزائري مباشرة بعد رحيل الرئيس بوتفليقة الذي يسير البلاد على كرسي متحرك منذ إصابته بسكتة دماغية قبل ثلاثة سنوات أفقدته القدرة على التحكم في وظائفه

"شوف تيفي"

توقع موقع إخباري بريطاني متخصص إنهيار النظام الجزائري مباشرة بعد رحيل الرئيس بوتفليقة الذي يسير البلاد على كرسي متحرك منذ إصابته بسكتة دماغية قبل ثلاثة سنوات أفقدته القدرة على التحكم في وظائفه الفيزيولوجية فبالأحرى تدبير شؤون البلاد.

وحسب يومية العلم في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد أكد تحليل لصحيفة "دوسبيكتاتور" المحسوب على جناح النخبة المحافظة ببريطانيا أن الشغور المباغت لمقعد الرئاسة الجزائرية سيدخل البلاد في مرحلة من الفوضى العارمة حسب سيناريو دموي وضعته مختلف أجهزة الاستخبارات الغربية،كما سيدفع الإسلاميين إلى محاولة الاستيلاء على السلطة مما سيضع أوربا أمام معضلة استقبال أفواج جديدة من اللاجئين الفارين من دوامة الفوضى التي ستسود البلاد.

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