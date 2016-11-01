 عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. خدمة آنية للتبليغ عن المُتغيبين في الإدارات العمومية | مجتمع

سار للمغاربة.. خدمة آنية للتبليغ عن المُتغيبين في الإدارات العمومية

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور | حوادث و حقوق

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو | دولي

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل بنانة بحضور الملك محمد السادس | منوعات

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''بنانة'' بحضور الملك محمد السادس

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة الزوهرية بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة | حوادث و حقوق

هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش | بوليتيك

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 10:33 عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو | دولي
عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو
نشرت الإعلامية الجزائرية خديجة بنقنة، على حسابها الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، يُظهر تمكن مجموعة من الأشخاص من إنقاذ شاب ومنعه من الانتحار.

"شوف تيفي"

نشرت الإعلامية الجزائرية خديجة بنقنة، على حسابها الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، يُظهر تمكن مجموعة من الأشخاص من إنقاذ شاب ومنعه من الانتحار.

وأوضحت بنقنة في تدوينة لها إلى جانب الفيديو بأن أحداثه، وقعت بمدينة وهران بالجزائر، حيث تمكن مجموعة من الأشخاص باستخدام الحيلة من إنقاذ شاب كان بصدد الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى الجسر.

ولم توضح بنقنة التي تعمل كصحفية بشبكة الجزيرة القطرية الأسباب التي دفعت بالشاب إلى التفكير بالانتحار وإنهاء حياته بطريقة بشعة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شبكة الجزيرة خديجة بنقنة الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

عاجل.. روسيا تعلن قتلها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل.. روسيا تعلن قتلها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية

عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها | دولي

قبل المواطن الإفريقي.. برازيلية سرطات كبسولات كوكايين وها اشنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مقاطع صادمة التقطتها كاميرات المراقبة حول العالم- نساء في حالة سرقة | زووم
منذ 2 ساعات

مقاطع صادمة التقطتها كاميرات المراقبة حول العالم- نساء في حالة سرقة

بالفيديو.. عملية القاء القبض على لص كان يحاول سرقة محل لبيع الهواتف النقالة | زووم

بالفيديو.. عملية القاء القبض على لص كان يحاول سرقة محل لبيع الهواتف النقالة

بالفيديو.. حريق ضخم بفندق باكستاني | قنوات أخرى

بالفيديو.. حريق ضخم بفندق باكستاني

بالفيديو.. 7979.. مبادرة لعلاج السرطان بالسودان | قنوات أخرى

بالفيديو.. 7979.. مبادرة لعلاج السرطان بالسودان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. خدمة آنية للتبليغ عن المُتغيبين في الإدارات العمومية | مجتمع
منذ 9 دقائق

سار للمغاربة.. خدمة آنية للتبليغ عن المُتغيبين في الإدارات العمومية

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور | حوادث و حقوق

خطير..شرطي اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي على مشرمل هاجمه بسيف في سيدي بنور

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

هذا هو مصير أخطر مجرم في بوزنيقة مارس الجنس مع سيدة متزوجة وهدد رجال الشرطة بواسطة السلاح الأبيض

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة | دولي

صحيفة بريطانية تتوقع انهيار الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.