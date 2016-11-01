عملية إنقاذ مثيرة..مجموعة من الأشخاص يمنعون شابا من الانتحار..+فيديو ﻿

"شوف تيفي"
نشرت الإعلامية الجزائرية خديجة بنقنة، على حسابها الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، يُظهر تمكن مجموعة من الأشخاص من إنقاذ شاب ومنعه من الانتحار.
وأوضحت بنقنة في تدوينة لها إلى جانب الفيديو بأن أحداثه، وقعت بمدينة وهران بالجزائر، حيث تمكن مجموعة من الأشخاص باستخدام الحيلة من إنقاذ شاب كان بصدد الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى الجسر.
ولم توضح بنقنة التي تعمل كصحفية بشبكة الجزيرة القطرية الأسباب التي دفعت بالشاب إلى التفكير بالانتحار وإنهاء حياته بطريقة بشعة.
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