فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''بنانة'' بحضور الملك محمد السادس ﻿

نشر حساب فايسبوكي مقطع فيديو جد طريف، شارك في أحداثه مستثمر مغربي وآخر نيجيري، حيث خطف هذا الأخير ''موزة'' من المغربي الذي قام في البداية بسحبها من طبق النيجيري، وذلك خلال حضورهما فعاليات مأدبة

"شوف تيفي"

نشر حساب فايسبوكي مقطع فيديو جد طريف، شارك في أحداثه مستثمر مغربي وآخر نيجيري، حيث خطف هذا الأخير "موزة" من المغربي الذي قام في البداية بسحبها من طبق النيجيري، وذلك خلال حضورهما فعاليات مأدبة العشاء الرسمية بحضور الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.

وكان رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمد بخاري، أقام الجمعة الماضي، بالقصر الرئاسي بأبوجا، مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس، والوفد المرافق له.

وحضر إلى هذه المأدبة أعضاء الحكومة النيجيرية وفاعلون اقتصاديون نيجيريون وكبار الشخصيات المدنية والعسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وسط الأسبوع المنصرم، وترأس رفقة الرئيس النيجيري التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة والناجحة.