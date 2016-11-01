 هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة ﻿
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هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 08:22 هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة الزوهرية بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة | حوادث و حقوق
هكذا تم العثور على ابتسام الطفلة ''الزوهرية'' بعد عملية اختطاف دامت 24 ساعة
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أنه بعد تبليغ عائلة الطفلة الزوهرية ''ابتسام.م'' المصالح الأمنية بعد تعرضها بفاس لمحاولة اختطاف من قبل عصابة إجرامية تربصت بها غير بعيد عن بيتها ،وذلك في غفلة من أختها قد

شوف تيفي 

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أنه بعد تبليغ عائلة الطفلة الزوهرية "ابتسام.م" المصالح الأمنية بعد تعرضها بفاس لمحاولة اختطاف من قبل عصابة إجرامية تربصت بها غير بعيد عن بيتها ،وذلك في غفلة من أختها قد تم العثور عليها.

وقد كشف أحد الشهود العيان لعناصر الشرطة القضائية أنه تمكن من التعرف على رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالعصابة والتي كان يقودها رجل إلى جانب سيدة في الأربعينيات ترتدي لباسا اسودا هي التي سحبت الطفلة من يد أختها لتفر بها نحو وجهة مجهولة .
و بعد تكتيف العناصر الأمنية للبحث و التحريات بالأحياء المجاورة لمنزل الطفلة استطاعت عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الرابعة لولاية أمن فاس التوصل لهوية المتهمة و صاحبة السيارة و التي تدعى "جليلة.ك" و البالغة من العمر 45 سنة متزوجة وتقطن هي الأخرى بنفس المنطقة.
فبعد مداهمة عناصر الأمن لبيت المتهمة اعترفت بكل تلقائية أنها فعلا اختطفت الطفلة ابتسام رفقة أخيها المدعو هشام.ك و الذي لازال البحث جاري عنه ،و ذلك بهدف استعمالها في عمليات الشعوذة والتنقيب على الكنوز بسبب زهرية يدها، لكن عندما أحست المتهمة أن أمرها قد انكشف أطلقت سراح الطفلة و الذي عثر عليها أحد المصلين قبيل صلاة العشاء أمام مسجد "جنة الزيتون" المتواجد بنفس المنطقة.

 

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شوف تيفي. فاس.بن سودة .إدريس. شحتان. بنت زوهرية .اختطاف

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