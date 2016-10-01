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الجامعة تحرم كل الأندية من الميركاتو الشتوي ما عدى أربعة فرق

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 08:16 الجامعة تحرم كل الأندية من الميركاتو الشتوي ما عدى أربعة فرق | سبور
الجامعة تحرم كل الأندية من الميركاتو الشتوي ما عدى أربعة فرق
علمت ''شوف سبور'' من مصادر عليمة أنه في حال المصادقة على القانون الجديد المتعلق بتعاقد اللاعبين مع الأندية فإن الجامعة الملكية المغربية ستحرم كل الأندية الممارسة بالقسم الوطني الأول من استقطاب

" شوف سبور " : رشيد محمودي

علمت "شوف سبور" من مصادر عليمة أنه في حال المصادقة على القانون الجديد المتعلق بتعاقد اللاعبين مع الأندية فإن الجامعة الملكية المغربية ستحرم كل الأندية الممارسة بالقسم الوطني الأول من استقطاب لاعبين جدد ما عدى فريق الوداد والجيش والفتح والنهضة البركانية.

 وأفادت المصادر نفسها، أن الفرق الأربعة تمكنوا من صرف مستحقات ومنح التعاقدات لكل اللاعبين الجدد والقدامى، و ليست لهم أي نزاعات مع اللاعبين الأجانب وبالتالي سيكون بإمكانهم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي.

وارتباطا بالموضوع فإن الجامعة تدرس إمكانية منع الأندية التي تعاني من تراكم ديون اللاعبين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المادية بعدما تسببت في رفع من حجم ديونها إلى مليار و150 مليون سنتيم.

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