 10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش | بوليتيك

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه | مجتمع

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة | بوليتيك

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة

شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة

خطير.. انفجار شوفو على كوبل متزوج بشقتهما في طنجة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار شوفو على كوبل متزوج بشقتهما في طنجة..وها شنو وقع

يا ربي السلامة..اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في منطقة خلاء بخريبكة والنتيجة كانت كارثية..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في منطقة خلاء بخريبكة والنتيجة كانت

اختطاف طفلة زوهرية بفاس في ضروف غامضة | حوادث و حقوق

اختطاف طفلة ''زوهرية'' بفاس في ضروف غامضة

بن كيران ينتظر عودة أخنوش لإعلان الحكومة | بوليتيك

بن كيران ينتظر عودة أخنوش لإعلان الحكومة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 03:43 10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش | بوليتيك
10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش
كشف كريم دوجا عضو المجلس الوطني ل 10 الاف إطار تربوي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن الأطر ستعود للإعتصام بجامع الفنا في القريب العاجل، بعد ما فضت السلطات الأمنية مساء أمس معتصمهم الذي دام أكثر من شهر

شوف تيفي

 كشف كريم دوجا عضو المجلس الوطني ل 10 الاف إطار تربوي في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن الأطر ستعود للإعتصام بجامع الفنا في القريب العاجل، بعد ما فضت السلطات الأمنية مساء أمس معتصمهم الذي دام أكثر من شهر .

وأضاف الإطار التربوي، أنهم يبيتون في مقرات الأحزاب والنقابات ليلا ثم يعودون نهارا لتنظيم أشكالهم الإحتجاجية، حيث أنهى ورفاقه قبل قليل مسيرة إحتجاجية تمت محاصرتها لكن دون تسجيل أي تدخل أمني.

وأكد دوجا أن الأطر التربوية ستعود للإعتصام والإحتجاج إلى حين إدماجها في الوظيفة العمومية، متهما جهات لم يسميها بترويج إشاعة وجود عوازل طبية وقنينات خمر في المعتصم السابق الذي ثم فضه بالقوة من طرف الأمن مخلفا إصابة 20 إطارا تربويا تم نقلهم نحو مستشفى إبن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأطر المجلس الوطني الإعتصام الأحزاب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة | بوليتيك

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة

بن كيران ينتظر عودة أخنوش لإعلان الحكومة | بوليتيك

بن كيران ينتظر عودة أخنوش لإعلان الحكومة

صادم وبالصور.. المغرب في مرتبة متقدمة من حيت ارتفاع معدلات الجريمة وها الرتبة ديالو | بوليتيك

صادم وبالصور.. المغرب في مرتبة متقدمة من حيت ارتفاع معدلات الجريمة وها الرتبة ديالو

إختتام البرنامج التدريبي حول الأمن وحقوق الإنسان لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

إختتام البرنامج التدريبي حول ''الأمن وحقوق الإنسان'' لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حركية سياحية كبيرة بساحة جامع الفنا خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2016 | زووم
منذ 31 دقيقة

حركية سياحية كبيرة بساحة جامع الفنا خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2016

ذكرى إطلاق أول جهاز بلايستيشن | قنوات أخرى

ذكرى إطلاق أول جهاز بلايستيشن

اللاعب السابق للرجاء ياسين الصالحي يزور ضحايا حادث الحافلة | زووم

اللاعب السابق للرجاء ياسين الصالحي يزور ضحايا حادث الحافلة

بعد غياب طويل..شوفو كيفاش ولات الفنانة الكوميدية حنان الفاضيلي | زووم

بعد غياب طويل..شوفو كيفاش ولات الفنانة الكوميدية حنان الفاضيلي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش | بوليتيك
منذ 2 ساعات

10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان | حوادث و حقوق

بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه | مجتمع

بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة | بوليتيك

فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.