10 آلاف إطار تربوي يحولون معتصمهم لمقرات الأحزاب والنقابات بمراكش ﻿

كشف كريم دوجا عضو المجلس الوطني ل 10 الاف إطار تربوي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن الأطر ستعود للإعتصام بجامع الفنا في القريب العاجل، بعد ما فضت السلطات الأمنية مساء أمس معتصمهم الذي دام أكثر من شهر

شوف تيفي

كشف كريم دوجا عضو المجلس الوطني ل 10 الاف إطار تربوي في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن الأطر ستعود للإعتصام بجامع الفنا في القريب العاجل، بعد ما فضت السلطات الأمنية مساء أمس معتصمهم الذي دام أكثر من شهر .

وأضاف الإطار التربوي، أنهم يبيتون في مقرات الأحزاب والنقابات ليلا ثم يعودون نهارا لتنظيم أشكالهم الإحتجاجية، حيث أنهى ورفاقه قبل قليل مسيرة إحتجاجية تمت محاصرتها لكن دون تسجيل أي تدخل أمني.

وأكد دوجا أن الأطر التربوية ستعود للإعتصام والإحتجاج إلى حين إدماجها في الوظيفة العمومية، متهما جهات لم يسميها بترويج إشاعة وجود عوازل طبية وقنينات خمر في المعتصم السابق الذي ثم فضه بالقوة من طرف الأمن مخلفا إصابة 20 إطارا تربويا تم نقلهم نحو مستشفى إبن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.



