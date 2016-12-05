بالصور.. ساعات من الأمطار تكشف البنية التحتية الكارثية للقليعة بإنزكان ﻿

ساعات قليلة من المطر كانت كافية لتعرية البنية التحتية لبلدية القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، حيث تحولت الاحياء الى برك مائية إستعصى على المواطنين التنقل دون الإستعانة بالأحجار

شوف تيفي



ساعات قليلة من المطر كانت كافية لتعرية البنية التحتية لبلدية القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، حيث تحولت الاحياء الى برك مائية إستعصى على المواطنين التنقل دون الإستعانة بالأحجار لقطع الطريق.



وحسب مصادر من المدينة، أبانت الأمطار عن البنية التحتية الكارثية التي أبانت عن وهنها في أول إختبار، حيث قلد بعض شباب المدينة "علال القادوس" للحيلولة دون تكرار سيناريو الفيضانات السابقة التي مازالت جروحها لم تندمل بعد.



وأفادت ذات المصادر، أن الساكنة مازالت تنتظر مشروع الصرف الصحي كأحد المطالب المتجاوزة في عصرنا الحديث، حيث مازالت الساكنة تستعين بالحفر والأراضي الخلاء لقضاء حاجتها وهذا أمر مرفوض حفاظا على الفرشة المائية أولا وإحتراما للأطفال والنساء ثانيا وفق تعبير ذات المصادر.



وحولت البنية التحتية الضعيفة بالمدينة التي يقطنها أكثر من 81 ألف نسمة، الأزقة والدروب إلى برك مائية ستبقى شاهدة على تساقط الأمطار في فصل الشتاء.