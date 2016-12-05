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بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 00:37 بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه | مجتمع
بالصورة..قانون مدرسي داخل مؤسسة تعليمية بتطوان يثير ضجة بالفايسبوك.. وهذا هو مضمونه
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، قيل بأنها عبارة عن وثيقة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية توجد بمدينة تطوان.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، قيل بأنها عبارة عن وثيقة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية توجد بمدينة تطوان.

وأوضحت هذه الوثيقة المتداولة، بأن إدارة المؤسسة التعليمية، ستمنع التلاميذ أصحاب التسريحات وقصات الشعر الغريبة، واللذين لا يحترمون الزمن المدرسي وأوقات الدراسة من الدخول.

وفور تداول هذا القانون الداخلي المنظم للحياة المدرسية داخل هذه المؤسسة التعليمية، تفاعل النشطاء بشكل كبير حيث اعتبر البعض البادرة أمرا إيجابيا وتربويا سيخدم النهج التربوي للمؤسسة، بينما اعتبره آخرون تقييدا للحريات وضربا لما تدعو إليه المنظمات العالمية بخصوص حرية الإنسان في اللباس والشكل.

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المغرب شوف تيفي الشعر مدينة تطوان قصات مواقع التواصل الاجتماعي النشطاء

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