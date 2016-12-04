 فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة ﻿
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فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 23:49 فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة | بوليتيك
فضيحة : سيارات المصلحة بنيابة التعليم بشيشاوة تتعرض لحوادث السير خارج النفوذ الترابي للجهة
كشف عضو مسؤول من داخل مفتشية التعليم بشيشاوة أن المدير الإقليمي للتعليم بالإقليم خرق بنود ميثاق المسؤولية باستغلال سيارات المصلحة خارج النفوذ الترابي للجهة.

شوف تيفي

كشف عضو مسؤول من داخل مفتشية التعليم بشيشاوة أن المدير الإقليمي للتعليم بالإقليم خرق بنود ميثاق المسؤولية باستغلال سيارات المصلحة خارج النفوذ الترابي للجهة.

وأفاد ذات المصدر، أن الخرق القانوني للمدير الإقليمي باستغلال سيارات المصلحة وتعريضها لحوادث السير، يكلف كثيرا من حيث الإصلاح والصيانة في ظل حظيرة متهالكة، مقدما مثال عن حادثة سير لسيارة رباعية الدفع من" 4-4" وتعطيل نهائي لمحرك لسيارة مصلحة أخرى من نوع "داسيا".

من جهة ثانية، توصلت "شوف تيفي" ببيان موقع من طرف الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة، عقب إجتماع المجلس الإقيمي للنقابة، يتأسف من خلاله المفتشون باستمرار أجواء الإحتقان داخل صفوف الهيئة في ضوء سوء التدبير والتمادي في خرق بنود المسؤولية، مع تفاقم الأزمة وإزديادها سوءا.

وأوضح بيان النقابة، أن الدخول التربوي بإقليم شيشاوة متعثر بمختلف المقاييس، حيث أن ملامحه لم تكتمل بعد، بالإضافة إلى إصدار المدير الإقليمي لوابل من المذكرات والمراسلات المفتقرة للمرجعيات التشريعية.

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