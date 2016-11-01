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شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 23:33 شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
شوفو كيفاش شدو مشعوذ داخل مقبرة في مراكش.. تفاصيل مثيرة
أوقفت السلطات الأمنية بمراكش، فقيها فيما ما زالت تباشر بحثها عن شريكه على خلفية العثور على كيس بلاستيكي بداخله مجموعة من العظام البشرية داخل مقبرة باب دكالة.

"شوف تيفي"

أوقفت السلطات الأمنية بمراكش، فقيها فيما ما زالت تباشر بحثها عن شريكه على خلفية العثور على كيس بلاستيكي بداخله مجموعة من العظام البشرية داخل مقبرة باب دكالة.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الاثنين، فإن فصول الواقعة تعود ليوم الجمعة الماضي، حين عثر عمال نظافة على كيس بلاستيكي مملوء بعظام بشرية بجانب نبات شوكي داخل مقبرة باب دكالة بمراكش أثارت استنفار السلطات المحلية والشرطة القضائية والعلمية والتي حلت إلى عين المكان حيث تسلمت الكيس البلاستيكي وسلمته إلى المختبر الوطني.

وأضافت اليومية بأن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة أسفرت عن اعتقال فقيه يشتبه في تورطه في أعمال تتعلق بانتهاك حرمة المقبرة لأغراض الشعوذة فيما البحث جار لتوقيف شريكه.

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المغرب شوف تيفي كيس بلاستيكي العظام البشرية عمال نظافة مشعوذ المصالح الأمنية

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