خطير.. انفجار شوفو على كوبل متزوج بشقتهما في طنجة..وها شنو وقع ﻿

اهتزت إحدى العمارات بمدينة طنجة اليوم الأحد، على وقع انفجار داخل شقة يسكنها زوج وزوجة، ما أثار رعب وهلع سكان هذه العمارة.

"شوف تيفي"



اهتزت إحدى العمارات بمدينة طنجة اليوم الأحد، على وقع انفجار داخل شقة يسكنها زوج وزوجة، ما أثار رعب وهلع سكان هذه العمارة.



وحسب مصادر طنجاوية فإن تسرب لغاز البوطان، أدى إلى انفجار سخان الماء "الشوفو" داخل الشقة، لتندلع معه النيران التي امتدت بشكل سريع لباقي غرف الشقة، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الوقاية المدنية حلت بعين المكان على وجه السرعة، وتمكنت من إخماد النيران، بينما تم نقل الزوجة إلى مستشفى محمد الخامس نتيجة إصابتها بإغماء بسبب الصدمة، موضحة بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وفتحت بعد المعاينة تحقيقا روتينيا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.