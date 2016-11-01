يا ربي السلامة..اغتصاب فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في منطقة خلاء بخريبكة والنتيجة كانت كارثية..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، أخيرا، من اعتقال شخصين، يشتبه في تورطهما في اغتصاب فتاتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، أخيرا، من اعتقال شخصين، يشتبه في تورطهما في اغتصاب فتاتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر خريبكية فإن المعنيين بالأمر، قاما باستدراج الفتاتين إلى منطقة خلاء، ثم قاما باغتصابهما وتعنيفهما بطريقة وحشية وشاذة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.



وأضافت المصادر ذاتها بأن عملية الاغتصاب، أسفرت عن حمل إحدى الفتاتين، وهو الأمر الذي جعل المصالح الأمنية، تفتح تحقيقا جديدا من خلال اللجوء إلى تحليل الحمض النووي للتأكد من التهم الموجهة للموقوفين اللذين تم إيداعهما السجن المحلي لمدينة خريبكة.