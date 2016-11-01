اختطاف طفلة ''زوهرية'' بفاس في ضروف غامضة ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حالة من الهلع تسود منطقة بنسودة بمدينة فاس بعدما تم اختطاف طفلة ''زوهريةّ'' في الواحدة زوالا من ظهر أمس السبت و تعود تفاصيل الحادث بعدما كانت الطفلة (ابتسام.م) و البالغة

"شوف تيفي ":علاء الصنوبري



علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن حالة من الهلع تسود منطقة بنسودة بمدينة فاس بعدما تم اختطاف طفلة "زوهريةّ" في الواحدة زوالا من ظهر أمس السبت و تعود تفاصيل الحادث بعدما كانت الطفلة (ابتسام.م) و البالغة من العمر ست سنوات بينما كانت تتجول ويدها في يد أختها البالغة من العمر 10 سنوات ، وفجأة مرت سيارة "بارتنير"ّ مسرعة بجانبهما، وانتزع رجال كانوا بداخلها الطفلة ابتسام من يد أختها والفرار بها نحو وجهة مجهولة مما استدعى تحرك العائلة والجيران من أجل البحث عنها في كل مكان محتمل لكن دون جدوى.

واستنادا إلى نفس المصدر فقد تم إخبار المصالح الأمنية التي استمعت لعائلة الطفلة الزوهرية" و لايزال البحث جاري لكشف عن هوية المختطفين و الوقوف على تفاصيل هذه الجريمة .