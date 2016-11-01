بن كيران ينتظر عودة أخنوش لإعلان الحكومة ﻿

قال رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، في اجتماع جمعه بأعضاء المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، '' لا جديد يذكر في ملف تشكيل الحكومة غير المعطيات المعروفة والمعلنة رسميا لحد الآن''.

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قال رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، في اجتماع جمعه بأعضاء المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، " لا جديد يذكر في ملف تشكيل الحكومة غير المعطيات المعروفة والمعلنة رسميا لحد الآن".

وجاء موقف بن كيران حيال تشكيل الحكومة داخل إجتماع بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، مع أعضاء المجلس الإقليمي للحزب لمدينة الرباط، حيث تحدث بن كيران عن مفاوضات تشكيل الحكومة في خضم حديثه العام عن المستجدات على الساحة السياسية.

وقال بن كيران أنه لايمكنه تصور الحكومة المقبلة دون وجود حزبي التقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال، مصرحا أنه ليس في خلاف مع حزب الإتحاد الإشتراكي، لكنه سينتظر إعادة فتح المفاوضات مع عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة.

هذا، وناقش الحاضرون التقرير الأدبي والمالي للمجلس الإقليمي لمدينة الرباط، وكذا الأنشطة التي سينظمها مع نقاش مطول حول البرنامج السنوي للمجلس وهو الموضوع الذي هيمن على الإجتماع.