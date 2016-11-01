عاجل.. هكذا كانت ردة فعل عائلة المجرد بعد تداول الخبر الزائف حول انتحاره داخل زنزانته بسجن فلوري ﻿

"شوف تيفي"
نفت أسرة الفنان المغربي سعد لمجرد، ما تم تداوله من أخبار بخصوص انتحاره داخل زنزانته، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الوطن" الإماراتي قبل قليل.
وكانت "شوف تيفي" قد كشفت من خلال مصدرها بباريس، بأن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ونسبه إلى مواقع إلكترونية كبرى مثل "شوف تيفي" وفرانس 24" هو مجرد صور مفبركة، كانت تهدف إلى إدخال الهلع والخوف إلى عائلة المجرد، مؤكدا بأن الفنان في حالة صحية ونفسية جيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي يقبع بسجن "فلوري" بالعاصمة الفرنسية باريس، نظرا لاتهامه من فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" باغتصابها وتعنيفها جسديا داخل غرفته بفندق "ماريوت شنزليزيه".
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