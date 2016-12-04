صادم وبالصور.. المغرب في مرتبة متقدمة من حيت ارتفاع معدلات الجريمة وها الرتبة ديالو ﻿

"شوف تيفي"
كشف التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي على موقع موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو" لسنة 2016، أن المغرب يحتل الرتبة التاسعة عربيا و الرتبة الأربعين عالميا من حيث انتشار معدلات الجريمة.
وأوضح هذا التقرير بأن مؤشر الجريمة في المغرب وصل لـ 50.28 نقطة ، بينما وصل بالجارة الجزائر إلى 57.58 نقطة لتحتل بذلك الرتبة الثانية عربيا و 24 عالميا، خلف ليبيا الأولى عربيا و22 عالميا.
وتصدرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر انتشارا للجريمة بحصولها على 84 نقطة، وجاءت خلفها كل من دولة جنوب السودان وجنوب إفريقيا ثم غينيا الاستوائية.
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