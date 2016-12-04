 إختتام البرنامج التدريبي حول ''الأمن وحقوق الإنسان'' لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية ﻿
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إختتام البرنامج التدريبي حول الأمن وحقوق الإنسان لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك

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إختتام البرنامج التدريبي حول ''الأمن وحقوق الإنسان'' لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 20:40 إختتام البرنامج التدريبي حول الأمن وحقوق الإنسان لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية | بوليتيك
إختتام البرنامج التدريبي حول ''الأمن وحقوق الإنسان'' لفائدة 500 موظف بالأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني مساء أمس السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول ''الأمن وحقوق الإنسان'' والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في

شوف تيفي و.م.ع

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني مساء أمس السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول "الأمن وحقوق الإنسان" والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في الأقاليم الجنوبية .

ويقوم هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة على المعايير المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال التدريب حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.

وأبرز مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي في كلمة له بالمناسبة، على جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة ، معبأة على الدوام لخدمة المواطن ،منفتحة على محيطها ، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني ، باشرت في إطار هذه الإستراتيجية، خطة عمل همت على الخصوص تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال ونساء الأمن الوطني.

ومن جهته أشاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار بالنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج مسجلا أنه يدعم التراكم الهام الذي حققته البلاد في شتى مجالات حقوق الإنسان والنهوض بها وترشيد الحكامة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.

وذكر أن من أسباب نجاح هذا البرنامج الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية ، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الانسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج .

ومن جانبه وفي كلمة باسم وزير العدل والحريات، أبرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون عبد الكريم الشافعي أن البرنامج التكويني سيساهم بدون شك في الرفع من قدرات كل الفاعلين في مختلف أسلاك الشرطة في إطار احترام القانون مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة تزود عناصر الأمن بأدوات عمل جديدة تتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان .

وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي اشرف عليه الخبير في مجال حقوق الإنسان الأستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الأمن وحقوق الإنسان العميد الإقليمي أحمد بن دحمان.

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