مؤلم وبالصور.. تلميذ في الباكالوريا نْتاحر في بوزنيقة.. وها الرسالة المؤلمة التي تدمي القلوب التي تركها لوالديه ﻿

أقدم تلميذ في قسم الباكالوريا، يقطن بمدينة بوزنيقة، خلال الأسبوع الجاري على الانتحار بطريقة مروعة، من خلال شرب سم الفئران ''دوا الفار''، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

"شوف تيفي"



أقدم تلميذ في قسم الباكالوريا، يقطن بمدينة بوزنيقة، خلال الأسبوع الجاري على الانتحار بطريقة مروعة، من خلال شرب سم الفئران "دوا الفار"، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.



وتوصلت "شوف تيفي" إلى الحساب الفايسبوكي الرسمي للتلميذ البالغ من العمر 17 سنة، والذي يبرز بأن هذا الأخير وقبل قيامه على الانتحار، ترك رسالتين، حيث كتب في الأولى إلى جانب صورة له رفقة سيدة يبدو بأنها والدته "الوداع آخوتي"، بينما كتب في رسالته الثانية المؤثرة " الواليدة أو الواليد سمحو لي حينت مقدرتش نكون داك الولد اللي تمنيتو".



وتفاعل أصدقاء الراحل مع هذه الرسائل المؤثرة،حيث عبر الجميع عن حزنهم واستيائهم الشديد لانتحاره ومغادرته الحياة بهذه الطريقة المؤلمة.