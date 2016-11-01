 خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيساهم في تحقيق ازدهار اقتصادي لدول غرب إفريقيا ﻿
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خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيساهم في تحقيق ازدهار اقتصادي لدول غرب إفريقيا

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 19:31 خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيساهم في تحقيق ازدهار اقتصادي لدول غرب إفريقيا | بوليتيك
خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيساهم في تحقيق ازدهار اقتصادي لدول غرب إفريقيا
أجمع المحللون الإقتصاديون والسياسيون أن إتفاقية مد خط أنابيب للغاز بين نيجريا والمغرب عبر دول غرب إفريقيا، سابقة في تاريخ التعاون بين دول القارة السمراء على جميع المستويات، إذ ستمكن الإتفاقية من

شوف تيفي

أجمع المحللون الإقتصاديون والسياسيون أن إتفاقية مد خط أنابيب للغاز بين نيجريا والمغرب عبر دول غرب إفريقيا، سابقة في تاريخ التعاون بين دول القارة السمراء على جميع المستويات، إذ ستمكن الإتفاقية من تحقيق إزدهار إقتصادي لجميع الدول.

وجاء الإتفاق على مشروع خط أنبوب الغاز،خلال الزيارة التي يقيمها الملك محمد السادس ، لنيجيريا منذ أيام، حيث سيقوم الجانبان "المغربي والنيجري" بالدراسة واتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع مشروع خط إقليمي لأنابيب الغاز يربط نيجيريا بعدة دول بغرب أفريقيا والمغرب وأوروبا.

وسيمكن المشروع الفريد من نوعه على مستوى قارة إفريقيا، إنشاء سوق كهرباء إقليمية منافسة مع احتمال توصيلها بأسواق الطاقة الأوروبية، كما سيعمل المشروع على تطوير تجمعات صناعية تكاملية في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء في قطاعات كالصناعات التحويلية، والأنشطة التجارية الزراعية، والأسمدة، لجذب رأس المال الأجنبي وتحسين القدرة على المنافسة في مجال التصدير.

وسيساهم المشروع في جلب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء علاقات إقتصادية قوية بين جميع دول غرب إفريقيا التي سيمر منها الأنبوب، الذي ينتظر أن تستغله الدول الإقليمية بغرب إفريقيا للتزود بالغاز منه.

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