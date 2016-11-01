عاجل..العثور على جثة متحللة لأجنبي في تيزنيت ﻿

عثرت مصالح الدرك الملكي اليوم الأحد، داخل منزل بدوار تمزليت ضواحي تزنيت على جثة متحللة بأحد المنازل.

"شوف تيفي"

عثرت مصالح الدرك الملكي اليوم الأحد، داخل منزل بدوار تمزليت ضواحي تزنيت على جثة متحللة بأحد المنازل.

وحسب مصادر محلية، فإن التحقيقات الأولية، كشفت بأن الجثة تعود لأجنبي، قضى داخل المنزل المذكور أكثر من أسبوع.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، قامت بالمعاينة الأولى تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الهالك، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح.