بالوثيقة : تجار مدينة مراكش يراسلون السلطات لفظ إعتصام 10 آلاف إطار تربوي فورا ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها، وضع تجار جامع الفنا بمدينة مراكش، شكاية لدى والي جهة مراكش-آسفي تحث موضوع ''شكاية مستعجلة في شأن الفض النهائي لإعتصام مايسمى بالأساتذة المتدربين بساحة جامع الفنا''.

شوف تيفي



في سابقة هي الأولى من نوعها، وضع تجار جامع الفنا بمدينة مراكش، شكاية لدى والي جهة مراكش-آسفي تحث موضوع "شكاية مستعجلة في شأن الفض النهائي لإعتصام مايسمى بالأساتذة المتدربين بساحة جامع الفنا".



وحسب الشكاية التي تتوفر عليها "شوف تيفي"، طالبت رابطة الإخلاص لجمعيات الفضاءات التجارية والمهنية بمنطقة جامع الفنا ومحيطها، بفض إعتصام الأطر التربوية بالمدخل الرئيسي لزنقة بني مرين، حيث تأثر النشاط التجاري والمنظر العام لجامع الفنا جراء الإعتصام الذي يقيمه الأساتذة المتدربين منذ مايزيد عن شهر تقريبا.



وأفادت رسالة التجار، أنهم فتحوا نقاشا مع المعتصمين لثنيهم عن إستعمال مكبرات الصوت لإثارة المواطنين لإعتصامهم ومعاناتهم، حيث أن الإعتصام زاد من ركود الأنشطة التجارية وعمق الأزمة التي يعاني منها التجار أصلا تضيف رسالة التجار.



ورغم الخلط الذي وقع للتجار حول المعتصمين بين 10 آلاف إطار تربوي، والأساتذة المتدربي، إلا أنهم إستعجلوا في رسالتهم الفض النهائي للاعتصام، مؤكدين أن بعض تصريحات المعتصمين للقنوات الأجنبية والسياح تمس بسمعة الوطن.