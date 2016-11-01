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خطير.. ها شنو وقع في منطقة أوريكا ضواحي مراكش

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 18:20 خطير.. ها شنو وقع في منطقة أوريكا ضواحي مراكش | حوادث و حقوق
خطير.. ها شنو وقع في منطقة أوريكا ضواحي مراكش
شهدت منطقة أوريكة ضواحي مراكش، ليلة السبت-الأحد، أحداثا خطيرة، أبطالها أفراد عصابة، مدججين بالأسلحة البيضاء، قاموا بترويع المتواجدين بعين المكان.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة أوريكة ضواحي مراكش، ليلة السبت-الأحد، أحداثا خطيرة، أبطالها أفراد عصابة، مدججين بالأسلحة البيضاء، قاموا بترويع المتواجدين بعين المكان.

 وحسب مصادر مراكشية فإن أفراد هذه العصابة كانوا في حالة هستيرية، وحاولوا الاعتداء على مجموعة من المواطنين، قبل أن تصل مصالح الدرك الملكي التي تمكنت من اعتقال شابين.

 وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا مع الموقوفين اللذين سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام بابتدائية مراكش.

 

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