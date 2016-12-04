صادم وبالصورة.. بسبب الفقر المدقع وغياب سيارة للإسعاف: سيدة تضع مولودها في الطريق السيار بالمضيق..وهذه هي التفاصيل ﻿

في مشهد صادم ومؤلم، اضطرت سيدة وضع مولودها بجانب الطريق السيار بالمضيق، أول أمس الجمعة، خلال طريقها للمستشفى، بعد أن عجزت على إيجاد سيارة للإسعاف تنقلها لأقرب مستشفى للولادة.

"شوف تيفي"

في مشهد صادم ومؤلم، اضطرت سيدة وضع مولودها بجانب الطريق السيار بالمضيق، أول أمس الجمعة، خلال طريقها للمستشفى، بعد أن عجزت على إيجاد سيارة للإسعاف تنقلها لأقرب مستشفى للولادة.

وحسب مصادر محلية فإن السيدة التي تنحدر من منطقة "بوزغلال" ضواحي الفنيدق، اضطرت إلى وضع مولودها في قارعة الطريق السيار وهي تصرخ وتطلب من المواطنين المتواجدين بعين المكان التدخل لإنقاذ حياتها وحياة مولودها.

وأضحت المصادر ذاتها بأن السيدة تعيش الفقر المدقع في منزل صفيحي، رفقة أطفالها الذين ظهروا معها في الصورة وهي تضع مولودها.