شوفو شحال شدو من مجرم في نهار واحد في فاس ﻿

تمكنت مصالح الأمن بفاس، خلال يوم واحد (أول أمس الجمعة)، بمنطقة عين قادوس بن دباب، من توقيف 42 شخصا متورطين في قضايا إجرامية مختلفة ومتنوعة وذلك بمختلف أحياء هذه المنطقة.

"شوف تيفي"+و م ع"

تمكنت مصالح الأمن بفاس، خلال يوم واحد (أول أمس الجمعة)، بمنطقة عين قادوس بن دباب، من توقيف 42 شخصا متورطين في قضايا إجرامية مختلفة ومتنوعة وذلك بمختلف أحياء هذه المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية بأن 23 شخصا من بين الموقوفين، خلال هذه العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن التابعة لولاية فاس تفعيلا للخطة الأمنية المرصودة لمحاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف، هم من ذوي السوابق القضائية، ويشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل أفعال إجرامية متنوعة من بينها الضرب والجرح الخطير بالسلاح الأبيض والسرقات بمختلف أنواعها وحيازة وترويج المخدرات والعنف والنصب والاحتيال وقضايا أخرى.

وأوضحت المصادر نفسها أنه تم توقيف 19 شخص آخرين متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بالشارع العام كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح والسكر العلني البين ولعب القمار والفساد، من بينهم شخص كان بحوزته سلاح أبيض بدون سند قانوني ما من شأنه تهديد سلامة المواطنين.

وإلى جانب هذه التدخلات الأمنية قامت المصالح الأمنية، في إطار محاربة مروجي المخدرات خلال نفس الفترة، بمداهمة عدة أوكار مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم، في نفس السياق، حجز ما مجموعه 15 دراجة نارية ووضعها بالمستودع البلدي لعدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها، وتم إخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.

وقد تم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول الأفعال والعمليات الإجرامية المتهمين باقترافها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.