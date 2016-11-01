وزيرة خارجية كينيا تزور الجزائر والبوليساريو طلبا لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي ﻿

حلت صباح اليوم الأحد وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد جبريل بمطار تندوف لزيارة مسؤولي البوليساريو في إطار مساعيها الرامية لحشد الدعم لترشحها لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي بعد إعلان ترشحها

شوف تيفي



حلت صباح اليوم الأحد وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد جبريل بمطار تندوف لزيارة مسؤولي البوليساريو في إطار مساعيها الرامية لحشد الدعم لترشحها لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي بعد إعلان ترشحها قبل أيام مكان الرئيسة الحالية "زوما".



وتأتي خطوة وزيرة خارجية كينيا لمخيمات تندوف اليوم الأحد، تزامنا وزيارتها الرسمية للجزائر إبتداءا من يوم غد الإثنين تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.



وأوضح البيان، أن الزيارة ستكون مناسبة لتقييم التعاون بين الجزائر و كينيا و بحث وسائل "تحفيزه" بالتطرق إلى المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أن المحادثات الثنائية ستفضي إلى التوقيع من طرف الوزيرين على اتفاق يتضمن إنشاء اللجنة المختلطة للتعاون الجزائري الكيني و مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية المنتظمة بين الوزارتين.



هذا، وأعلنت وزيرة خارجية كينيا، رسميا ترشحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب أفريقية, دلاميني زوما الأسبوع الماضي، لتكون بذلك خامس مرشحة للمنصب، الذي سيتم انتخاب الفائز به خلال القمة الإفريقية التي ستعقد في أديس أبابا يناير المقبل، حيث دشنت وزيرة خارجية كينيا حملتها الانتخابية لرئاسة المفوضية في أديس أبابا بحضور سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.