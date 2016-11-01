بالفيديو.. نهر أبي رقراق يلفظ جثة شاب مجهول الهوية ﻿

وقفت قناة ''شوف تيفي'' قبل لحظات على حادث غرق شاب قاصر في مياه نهر أبي رقراق، حيث لفظت المياه جثته على جانب ضفة النهر في ولجة سلا بجوار القنطرة الحسنية. و هرعت إلى مكان الحادث الشرطة العلمية والوقاية

شوف تيفي

وقفت قناة "شوف تيفي" قبل لحظات على حادث غرق شاب قاصر في مياه نهر أبي رقراق، حيث لفظت المياه جثته على جانب ضفة النهر في ولجة سلا بجوار القنطرة الحسنية. و هرعت إلى مكان الحادث الشرطة العلمية والوقاية المدنية، وتم استخراج جثته التي كانت في حالة جيدة، ولم تتعرض للتحلل، كما أكد مصدر من الوقاية المدنية رغم مرور ثلاثة أيام على حادث الغرق. ويرتدي الشاب عند استخراج جثته سروالا رياضيا قصيرا "شورت" أخضر اللون، و قميصا سميكا. وأكدت مصادر مسؤولة أن الشاب يتراوح عمره بين 16 و 17 سنة، ولم تحدد هويته بعد، ولم تكن تظهر عليه أثار التعنيف، وكان حافي القدمين، مما يرجح أنه كان يصطاد السمك على جنبات النهر وغرق، أو أنه أقدم على عملية انتحار...حيث تباشر عناصر الشرطة العلمية التدقيق في أسباب غرق هذا الشاب.