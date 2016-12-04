بالصورة.. أغنية زهير البهاوي تخطى بمليونين من المشاهدة في أقل من أسبوعين لتأديته كوفر الشاب حسني ﻿

في أقل من أسبوعين وصلت ''مانبكيش'' و''ماظنيت نتفارقو'' للشاب حسني الأغنية التي أعاد المغني المغربي زهير البهاوي تأديتها إلى 2 مليون مشاهدة صباح اليوم.

"شوف تيفي": زينب نمروك



في أقل من أسبوعين وصلت "مانبكيش" و"ماظنيت نتفارقو" للشاب حسني الأغنية التي أعاد المغني المغربي زهير البهاوي تأديتها إلى 2 مليون مشاهدة صباح اليوم.



واعتبر زهير البهاوي أن هذا الصباح هو يوم التفاؤل والأرقام الجميلة، حيث نشر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قال فيها: " صباح 2 مليون مشاهدة في اقل من أسبوعين".