خطير وبالصورة.. صاحب مقهى للشيشة ملقب بـ ''العود'' يشرمل طليقته في مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا ملقبا بـ ''العود'' يملك مقهى لتقديم النرجيلة بمدينة الدار البيضاء، اعتدى على طليقته وقام بشرملتها داخل شقتها بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن شخصا ملقبا بـ "العود" يملك مقهى لتقديم النرجيلة بمدينة الدار البيضاء، اعتدى على طليقته وقام بشرملتها داخل شقتها بمدينة مراكش.



وقالت الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي" إنها تعيش بسويسرا، وعادت أخيرا إلى المغرب، وربطت علاقة جديدة مع طليقها الذي اعتقدت بأنه تغير بعد 24 عاما من الفراق للأفضل، لكنها قررت الانفصال عنه مرة أخرى، ما أثار غضبه واستيائه الشديد، ليقوم باقتحام شقتها بالقوة ليلا، موجها لها مجموعة من اللكمات العنيفة قبل أن يوجه لها طعنة تسببت لها في جرح عميق على مستوى الوجه.



وأوضحت السيدة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بأنها استنجدت ، بالمصالح الأمنية،التي حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



وأكدت الضحية بأنها تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، معززة بشهادة طبية بلغت بها مدة العجز فيها 28 يوما.