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نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية من خنيفرة إلى فاس+صور

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 15:06 نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية من خنيفرة إلى فاس+صور | مجتمع
نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية من خنيفرة إلى فاس+صور
جرى أول أمس الجمعة، نقل رضيعة في شهرها السابع تعاني من ضيق حاد في التنفس على متن مروحية طبية من المستشفى الميداني بجماعة القباب بإقليم خنيفرة الذي تم وضعه من قبل وزارة الصحة، تنفيذا للتعليمات

"شوف تيفي"

جرى أول أمس الجمعة، نقل رضيعة في شهرها السابع تعاني من ضيق حاد في التنفس على متن مروحية طبية من المستشفى الميداني بجماعة القباب بإقليم خنيفرة الذي تم وضعه من قبل وزارة الصحة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وحسب ما توصلت به "سوف تيفي" فإن الرضيعة، كانت قد ولجت قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، وهي تعاني من مضاعفات نقص حاد في التنفس، مما استوجب نقلها، على وجه السرعة رفقة طاقم طبي وشبه طبي متخصص، إلى المركز الاستشتفائي الجامعي بفاس، قصد منحها جميع الفرص للاستشفاء والعناية.

وساهم التدخل الاستعجالي بواسطة المروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة لمختلف المديريات الجهوية لوزارة الصحة، إيجابا في التكفل بعدد كبير من الحالات الصحية الحرجة، وساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، خاصة المتواجدين بالمناطق النائية والصعبة الولوج.

نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية

نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية

نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية

نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية

نقل رضيعة تعاني من ضيق حاد في التنفس بواسطة مروحية طبية

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