عاجل.. روسيا تعلن قتلها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية ﻿

أعلنت قوات الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأحد، عن تمكنها من قتل ''روستام أسيلديروف'' أمير تنظيم الدولة الإسلامية في شمال القوقاز مع أربعة عناصر آخرين خلال عملية في جمهورية داغستان.

"شوف تيفي"



أعلنت قوات الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأحد، عن تمكنها من قتل "روستام أسيلديروف" أمير تنظيم الدولة الإسلامية في شمال القوقاز مع أربعة عناصر آخرين خلال عملية في جمهورية داغستان.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن أسيلديروف كان متورطا في تفجيرات في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا أدت إلى مقتل 34 شخصا عام 2013، وكان يقاتل في صفوف مجموعة قوقازية متمردة أخرى في ذلك الوقت".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية، تشارك إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في معركة مع أفراد تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، والتي تسببت إلى حدود اليوم في مقتل آلاف الأبرياء خاصة في مدينتي حمص وحلب.