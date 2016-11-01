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خاص ..ثلث البرلمانيين مهددون بفقدان مناصبهم بعد إنطلاق مناقشة الطعون الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 14:37 خاص ..ثلث البرلمانيين مهددون بفقدان مناصبهم بعد إنطلاق مناقشة الطعون الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري | بوليتيك
خاص ..ثلث البرلمانيين مهددون بفقدان مناصبهم بعد إنطلاق مناقشة الطعون الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري
توصل بعض أعضاء مجلس النواب في النسخة الحالية، برسالة من المجلس الدستوري، تخبرهم بوجود طعون وضعها منافسيهم في الدوائر الإنتخابية الخاصة بإقتراع 7 أكتوبر الأخير، وتطالبهم برسائل رد على إتهامات

شوف تيفي: يوسف دوقرن

توصل بعض أعضاء مجلس النواب في النسخة الحالية، برسالة من المجلس الدستوري، تخبرهم بوجود طعون وضعها منافسيهم في الدوائر الإنتخابية الخاصة بإقتراع 7 أكتوبر الأخير، وتطالبهم برسائل رد على إتهامات منافسيهم في أجل لايتعدى 15 يوما من تاريخ توصلهم برسالة الطعن.

وكشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن المطعون في فوزهم بمقعد نيابي بمجلس النواب، مجبرين على الرد على الطعون التي وضعت ضدهم في مدة زمنية لا تتعدى 15 يوما إنطلاقا من تاريخ توصلهم بإخبار عن وجود طعن في لائحتهم الإنتخابية.

وأوضحت ذات المصادر، أن "المجلس الدستوري يستمر في أداء مهام القضاء الدستوري" إلى حين تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، حيث أن بداية مسلسل النظر في الطعون الإنتخابية ستنطلق نهاية الشهر الجاري بالنسبة للذين توصلوا بالطعن في فوزهم بمقعد برلماني.

وقالت ذات المصادر، أن الطعون الإنتخابية لم تقتصر فقط على اللائحة المحلية، بل هناك طعون ضد مرشحين في اللوائح الوطنية بقسميها الشبيبي والنسائي، حيث تتخوف أغلب الأحزاب السياسية من فقدان المقاعد النيابية التي ستغير معالم التحالفات والخريطة السياسية الحالية التي تشكلت على أساس نتائج إنتخابات 7 أكتوبر الماضي.

وحسب ذات المصادر، فثلث أعضاء مجلس النواب الذين جرى إنتخابهم برسم إستحقاقات 7 أكتوبر تم الطعن في إنتخابهم أمام القضاء الدستوري، حيث أعلن المجلس الدستوري في وقت سابق أنه تلقى 138 عريضة طعن، تنقسم بين 136 طعن في اللوائح المحلية، وإثنان في اللوائح الوطنية، ما يعني أن النواب المتنازع حول فوزهم يبلغ 168 نائبا في المجلس الحالي عن 75 دائرة إنتخابية من أصل 92 دائرة موجودة على المستوى الوطني.

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