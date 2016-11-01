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جزائرية تزلزل الفايسبوك وتقول: بغا يتكرفس علي عسكري جزائري وكنطلب من الملك محمد السادس يحميني ويعطيني الجنسية المغربية واللجوء السياسي+ الفيديو والتفاصيل

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 14:13 جزائرية تزلزل الفايسبوك وتقول: بغا يتكرفس علي عسكري جزائري وكنطلب من الملك محمد السادس يحميني ويعطيني الجنسية المغربية واللجوء السياسي+ الفيديو والتفاصيل | بوليتيك
جزائرية تزلزل الفايسبوك وتقول: بغا يتكرفس علي عسكري جزائري وكنطلب من الملك محمد السادس يحميني ويعطيني الجنسية المغربية واللجوء السياسي+ الفيديو والتفاصيل
نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان''، مقطع فيديو مدته 3 دقائق، يظهر سيدة تحمل الجنسية الجزائرية، وهي تكشف عن تعرضها للاعتداء ومحاولة الاغتصاب على يد عسكري جزائري، رفضت ربط

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، مقطع فيديو مدته 3 دقائق، يظهر سيدة تحمل الجنسية الجزائرية، وهي تكشف عن تعرضها للاعتداء ومحاولة الاغتصاب على يد عسكري جزائري، رفضت ربط علاقة غير شرعية معه والعمل معه في أمور لها علاقة بالسحر والشعوذة، طالبة في الوقت ذاته تدخل الملك محمد السادس من خلال منحها الجنسية المغربية وتمكينها من اللجوء السياسي للمغرب.

وناشدت هذه الجزائرية التي صرحت بأنها من أصل مغربي، الملك محمد السادس بالتدخل السريع لإنقاذها من يد العسكري الجزائري"، موضحة بأنها طرقت العديد من الأبواب بالجزائر لكنها لم تجد من ينصفها.

وطالبت السيدة الجزائرية من الملك محمد السادس حمايتها من بعض العسكريين الجزائريين الذين يقومون بمطاردتها في مدينة وهران من أجل الإيقاع بها وتوريطها، مؤكدة بأنها مغربية وتتمنى العيش في بلدها الأصلي.

 

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المغرب شوف تيفي السيدة الجزائرية العسكري جزائرية الجنسية الجزائرية

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